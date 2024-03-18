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مشهد مخيف.. حبات البرد تنزل كقطع من الحجارة في هذه الدولة

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حبات البرد
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وثق مقطع فيديو تم تداوله  عبر  مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسقوط حبات ضخمة من  البرد في الأرجنتين.

حبات برد في الأرجنتين:اضافة اعلان

وأظهرت اللقطات المتداولة حبات البرد التي سقطت على شوارع الأرجنتين، حيث قام الناس بالتقاطها وجمعها لتبدو وكأنها قطع من الحجارة.

مدة تساقط البرد:

والبَرَد هو نوع من المطر الصلب الذي يتكون من كرات أو كتل من الجليد. تُعرف العواصف التي تنتج البَرَد الذي يصل إلى الأرض باسم عواصف البَرَد.
و يستمر تساقط البَرَد لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ولكن يمكن أن يسبب إصابات للأشخاص وتضرر المباني والمركبات والمحاصيل.
وتؤثر كثافة حبة البرد أيضا على مدى نموها، فكلما كانت أثقل، زاد احتمال سقوطها من التيار الصاعد. 
كما أنها ستسقط بشكل أسرع أيضا، لأنه كلما زاد حجم حبة البَرَد، كلما قل السحب الذي تتعرض له لكل وحدة وزن واحدة.

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