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فرس نهر وأسد وجها لوجه وسط المياه.. ماذا حدث؟

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فرس النهر
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا لصراع عنيف بين فرس أسد وأحد أفراس النهر، الذي أجبره على ترك مكان له في وسط المياه.

أسد وفرس نهر وجها لوجه:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول أسد علق فوق صخرة داخل بحيرة يعتبرها أفراس النهر مكانهم ولا يسمحون لكائن من كان البقاء فيها.
وعند وصول الأسد إليها قام فرس النهر بطرده شر طردة من البحيرة فقفز الأسد خائفاً وهرب يسبح بعيداً عن المكان.

فرس نهر وتمساح:

وفي وقت سابق نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من اللقطات الدموية لصراع أنثى أسد مع تمساح على جثة "فرس النهر".
وأظهرت الصور حينها، كيف تتصارع اللبؤة مع التمساح للحصول على "المغانم الكبرى" من جثة "فرس النهر"، حيث بدأ كل منهما في محاولة لجره إلى منطقة سيطرته.
وحاولت أنثى الأسد لإخراج جثة "فرس النهر" للبر، فيما حاول التمساح سحبها للمياه العميقة.
والتقطت هذه الصور بمحمية "ماسي مارا" الطبيعية في كينيا، من قِبل مصور الحياة البرية الأمريكي "ريتشارد شو".

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