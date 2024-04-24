شاهد.. جريان سيول عقبة ضلع جنوب أبها

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات لجريان السيول في قرية حلالي في عقبة ضلع جنوب أبها في منطقة عسير.



سيول عقبة ضلع جنوب أبها



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍 سيول قرية حلالي

في عقبة_ضلع جنوب #ابها

الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | عادل الاحمري

.

. pic.twitter.com/u3loZeu2xa — طقس (@tqqs) April 24, 2024

وأظهر المقطع، لقطات تأسر العقول لجريان سيول عقبة ضلع جنوب أبها، بعد هطول أمطار غزيرة على عسير خلال الأيام الماضية، جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.