ذئب يتجول حول خيمة مواطن في البر.. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو أظهر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن بتوثيق ذئب يتجول حول خيمة في البر.



وعلق المواطن حول تجول الذئب حول خيمته بالقول: " أهل المكاشيت انتبهوا من آخر الليل". اضافة اعلان





ذئب يتجول حول خيمة:

ذئب في الجوف:

ويظهر الفيديو المتداول ، الذئب يسير بالقرب من الخيمة،وحاول الدخول دون جدوى.وقد أثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "يخوف والله كيف باقي كاشتين المفروض يهجون"، فيما كتب مغرد: "هذولا ذئاب متربية ولهم راعي مو بريات".وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مماثل واقعة غريبة بالجوف، حيث تم تداولها على منصة "إكس" والتي أظهرت ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.ثعبان في حائل:كما أظهر أيضا مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور مواطن على ثعبان ضخم بعد جريان السيول إثر هطول الأمطار الغزيرة على حائل.ويظهر الفيديو المتداول، الثعبان يتحرك وسط الشقوق في الصخور على طول الطريق.وأوضح ملتقط الفيديو أن الثعبان خرج بسبب الأمطار والسيول، وأنه لا يدري إذا كان ساما أم غير سام، بحسب قوله.