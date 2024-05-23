ترك شاحن هاتفه داخل السيارة وعند عودته كانت المفاجأة

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انتشر مقطع فيديو على منصة إكس وثقه شاب، والذي يظهر ما حدث لشاحن هاتفه بعدما أدخله في السيارة.



احتراق شاحن هاتف داخل سيارة:



شحن الهاتف:



وأوضح الشاب بحسب ما ظهر في الفيديو أنه قام بترك شاحنه ونزل من السيارة ليرجع ويجده محترقا بسبب الحرارة العالية.وأضاف الشاب: "ما أنصحكم تخلوا أي شاحن بالسيارة، أقسم بالله لو ما خرجت بالصدفة كانت سيارتي انحرقت".وتابع قائلا: "انتبهوا من الشواحن والبطاريات والعطور داخل السيارة في هذه الأيام، لأن درجة الحرارة عالية جدا".توجد عوامل عدة تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي الذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية.وتختلف أوقات شحن الهاتف حسب سعة بطارية جهازك، حيث تتطلب السعات الأكبر وقتا أطول، بالإضافة إلى مقدار الطاقة التي يوفرها الشاحن.وأوضح خبراء أن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضا إلى تسريع شيخوخة البطارية.وأضافوا أنه ينبغي تجنب دورات الشحن الكاملة (من 0% إلى 100%) لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.وبحسب موقع "سامسونغ، قد يؤثر شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر سلبا على العمر الإجمالي للبطارية.