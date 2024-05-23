الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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شاهد.. جريان وادي ترج في بيشة

وادي ترج
جريان وادي ترج
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وثق مقطع فيديو متداول، تواصل جريان وادي ترج  جنوب غرب بيشة في منطقة عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات لجريان مياه السيول في وادي ترج، فيما حرص الأهالي على الخروج للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكرية.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

و توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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