مشهد مؤثر لبكاء معلم أثناء وداع طلابه له بإحدى مدارس الجبيل

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا لبكاء معلم في إحدى مدارس الجبيل.



مشهد مؤثر لمعلم في الجبيل:

مفاجأة من معلم لطالبه:

دموع الوداع بين المعلم "حسام الغامدي" وطلابه بعد نهاية فترة عمله في أحد مدارس #الجبيل@HossamA99410660 pic.twitter.com/4p3ELg0bxx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 21, 2024

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، بكاء المعلم أثناء وداع طلابه في أحد المدارس بالجبيل في المنطقة الشرقية.وقد ظهر من خلاله المعلم حسام الغامدي وهو ويوجه كلمة وداع إلى طلابه بعد نهاية فترة عمله في المدرسة، وهم يبكون.وبحسب الفيديو لم يستطع الغامدي حبس دموعه وتوقف في منتصف كلمته وبكى، وسارع زملاؤه باحتضانه تعبيراً عن محبتهم له.وفي وقت سابق كشف مقطع فيديو، تم تداوله على منصة إكس عن مفاجأة أعدها احد المعلمين لطالب لديه بعد تفوقه في دراسته.وبحسب ما أظهره الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، فقد اصطفّ عدد من الطلاب لاستقبال زميلهم في ممر شرفي، وتهنئته بطريقة بعد حصوله على درجات مرتفعة في اختبار القدرات.وقام المعلم بانتظار الطالب في نهاية الممر الشرفي وحين وصل إليه قام بتقبيل رأسه، تهنئة له حصوله على 98% في اختبار القدرات.