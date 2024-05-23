لص يطير في الهواء في مطاردة مع الشرطة الأمريكية .. ونهاية صادمة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، تفاصيل مطاردة مثيرة بين رجال شرطة ولص سرق دراجة نارية في لوس أنجلوس الأمريكية.



مطاردة للشرطة الأمريكية:



نصب كمين للشرطة الأمريكية:



جروح خطيرة :



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، دراجة نارية وهي تنطلق بسرعة فائقة في أحد الشوارع.وقد انتهت المطاردة باصطدام مروع لسارق الدراجة النارية غند وقوع حادث مميت عند تقاطع طرق في ويست هيلز.فيما توفي سائق الدراجة النارية بعد الحادث وشوهد يطير لأمتار في الهواء، وهو يسقط على الأرض من هول الصدمة.وفي وقت سابق لقي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية مصرعه رميا بالرصاص.ووصف مسؤولون الحادث بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن الحادث بمثابة "جريمة قتل" و"هجوم مستهدف" على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاما) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي لوس انجليس.وقالت الشرطة حينها إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصابا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فورا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.