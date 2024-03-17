شاهد.. أمطار غزيرة على حي الحمدانية في جدة

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وثق مقطع فيديو هطول أمطار الخير على حي الحمدانية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.



أمطار على حي الحمدانية



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء حي الحمدانية في جدة، وسط توقعات بهطول أمطار وجريان السيول وتساقط البرد على عدد من المناطق.هذا وهطلت اليوم، أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظة الفرشة، وبللحمر، وطبب، وتندحة، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.