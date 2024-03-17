الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار غزيرة على حي الحمدانية في جدة

أمطار الحمدانية
أمطار حي الحمدانية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو هطول أمطار الخير على حي الحمدانية في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.

أمطار على حي الحمدانيةاضافة اعلان

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء حي الحمدانية في جدة، وسط توقعات بهطول أمطار وجريان السيول وتساقط البرد على عدد من المناطق.
هذا وهطلت اليوم، أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظة الفرشة، وبللحمر، وطبب، وتندحة، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

لأول مرة منذ سنوات.. تدفق شلالات الدهناء في عسير (فيديو)

فرس نهر وأسد وجها لوجه وسط المياه.. ماذا حدث؟

شاهد.. أجواء الربع الخالي مع هطول الأمطار وجريان السيول

شاهد.. هطول أمطار الخير على الباحة أول ايام رمضان

ردة فعل ذكية لطفل تفاجأ بدخول نمر عليه في غرفته.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار الباحة 9:32 م الإثنين، 11 مارس 2024

شاهد.. هطول أمطار الخير على الباحة أول ايام رمضان

أمطار وسيول في عرعر 8:58 م السبت، 24 فبراير 2024

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في عرعر