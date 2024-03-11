الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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شاهد.. هطول أمطار الخير على الباحة أول ايام رمضان

أمطار الباحة
أمطار الباحة
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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على أحياء الباحة، مساء اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

هطول أمطار على الباحة

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على الباحة، مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و الحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية،الرياض،الحدود الشمالية،حائل والقصيم,كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك ، حائل، القصيم، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط و الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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