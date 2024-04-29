الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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شاهد.. سيول عارمة تجرف السيارات في العيص

سيول العيص
سيول العيص
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لسيول هادرة تجرف السيارات في العيص شمال غرب المدينة المنورة.

سيول عارمة في العيص

وأظهر المقطع، سيول عارمة تحاصر المساكن، وتجرف المركبات، بعد هطول أمطار غزيرة على أحياء غرب المدينة المنورة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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