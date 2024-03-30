نهاية مؤلمة.. أراد الاستعراض بسيارته الفارهة على شاطئ البحر بالكويت فطار في الهواء

طار في الهواء: اضافة اعلان



انفجار إطار سيارة في وجه عامل:



أسباب انفجار الإطارات



نشرت وسائل إعلام كويتية مقطع فيديو لحادث مروع انتهى بمأساة لشاب حاول الاستعراض بسيارته الفارهة على شاطئ أبو الحصاني بالكويت.وأظهر الفيديو الشاب يحاول التفحيط على الشاطئ وهو يلمس المياه بأحد جانبي المركبة لكنه فقد السيطرة عليها وانقلب عدة مرات وطار في الهواء.وسقط الشاب بعدما قذفته السيارة خارجها في مياه البحر، ثم نهض سالما وخرج لأصدقائه.وفي واقعة منفصلة، وثق مقطع فيدو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار إطار سيارة وقذف أحد العمال في الهواء أمام ورشة لإصلاح السيارات.وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، العامل وهو يعمل على تعبئة الإطار بالهواء في إحدى مدن سلطنة عمان.وفجأة وعندما كان العامل يجلس على الإطار، انفجار بطريقة مروعة وقذف العامل في الهواء، كأنه لعبة.أيضا أظهر الفيديو مدى قوة وشدة انفجار الإطار، حيث طار العامل في الهواء وسقط في الجانب الآخر من السيارة.وفي وقت سابق حذر خبراء السيارات، من خطورة إهمال حالة إطار المركبة، كما يؤكد الخبراء بأهمية الحرص على اقتناء الإطارات من مصادر موثوقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر انفجار الإطارات.وهناك عدة أسباب محتملة لانفجار إطار السيارة، ومن أبرز هذه الأسباب:1- ضغط الهواء غير المناسب:إذا كان ضغط الهواء في الإطار مفرطًا أو غير كافٍ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الإطار وتحطمه. لذا، يجب التأكد من أن الإطارات معبأة بالضغط الصحيح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.2- التآكل والضعف الهيكلي:مع مرور الوقت، يمكن أن يتعرض الإطار للتآكل والتلف، وخاصة إذا كانت الإطارات قديمة أو تعرضت للضغط الزائد أو الاستخدام غير السليم. قد يؤدي التآكل والضعف الهيكلي إلى تكون شقوق أو ثقوب في الإطار، مما يزيد من احتمالية انفجاره.3- التلف الناتج عن الاحتكاك أو الضربات:يمكن أن يتعرض الإطار للتلف بسبب الاحتكاك المتكرر مع الأجزاء الخشنة على الطريق أو الضربات القوية مثل ضربة الحفرة بقوة. قد يتسبب التلف في ضعف هيكل الإطار وزيادة فرصة انفجاره.4- السرعة الجنونية والتهور في القيادة:القيادة بسرعات عالية والتفحيط والانعطافات الحادة يمكن أن يزيد من الضغط على الإطارات ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. قد يتسبب هذا الضغط الزائد في انفجار الإطار.5- عيوب في التصنيع:في بعض الأحيان، قد يكون هناك عيوب في عملية التصنيع أو المواد المستخدمة في الإطارات. قد يؤدي وجود عيوب مثل تشوهات في الهيكل أو ضعف في النسيج إلى زيادة احتمالية انفجار الإطار.