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شاهد.. السيول تغرق أحد الأنفاق بالمدينة المنورة

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غرق نفق في المدينة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق أحد الأنفاق في المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.اضافة اعلان

غرق نفق بالمدينة المنورة

وظهر خلال المقطع، عدد من الأشخاص يحاولون إخراج السيارات بعد أن حاصرتها المياه من كل مكان.
ووثق المقطع، غرق عدد من السيارات داخل النفق بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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