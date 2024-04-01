فيديو متداول.. سيارة تقتحم محل خضار في محافظة صامطة

مركبة تقتحم محل في صامطة



اضافة اعلان متداول: سيارة تقتحم محل خضار في محافظة #صامطة بـ #جازان pic.twitter.com/xLbjW7BrZz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2024

سيارة تقتحم محطة وقود:



وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام مركبة لمحل خضار في صامطة بمنطقة جازان.وأظهر المقطع، مركبة تصطدم بواجهة محل تجاري لبيع الخضار في صامطة، واصطدمت بأحد الأشخاص داخل المحل التجاري، كما أحدث تلفات وأضرار مادية داخل المحل.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، مشهدا صادما لسيارة تقتحم محطة وقود وتحدث خسائر بداخلها.وبحسب ما تداوله مقطع الفيديو المتداول، فقد وقع الحادث داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.ويظهر الفيديو اقتحام سيارة لمحطة الوقود، حيث اصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة البنزين مما تسبب في سقوطها بعد أن نزعت من مكان تثبيتها.أيضا اصطدمت السيارة بمركبة أخرى كانت متوقفة داخل المحطة، وصعدت فوقها من الخلف مما تسبب في أضرار كثيرة بها.فيما تجمع عدد من المتواجدين داخل المحطة بعد وقوع الحادث، وسكب البنزين على الأرض بسبب نزع الماكينة ، بينما آخرون يتابعون ما حدث للسيارات الأخرى التي تعرضت للاصطدام.