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مشاهد مذهلة لتدفق أطول الشلالات في المملكة بعقبة شعار

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شلالات عقبة شعار
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وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات مذهلة لتدفق أطول الشلالات في المملكة بعقبة شعار شمال غرب أبها بمنطقة عسير.

تدفق الشلالات بعقبة شعاراضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء، مشاهد تسر الناظرين لتدفيق شلالات عقبة شعار، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس  – بمشيئة الله تعالى -، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان و عسير.

حركة الرياح السطحية

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


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