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لقطات توثق ربيع الصمان بعد هطول الأمطار

فيديو
ربيع الصمان
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وثق مقطع فيديو أجواء الصمان مع اقتراب الربيع وهطول أمطار الخير وامتداد الأعشاب والأشجار والمساحات الخضراء على مد البصر.اضافة اعلان

ربيع الصمان بعد هطول الأمطار

وكانت العديد من المناطق قد شهدت خلال الأسابيع الماضية حالة مطرية، متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.


توقعات حال الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 30-55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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