لقطات توثق ربيع الصمان بعد هطول الأمطار

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وثق مقطع فيديو أجواء الصمان مع اقتراب الربيع وهطول أمطار الخير وامتداد الأعشاب والأشجار والمساحات الخضراء على مد البصر.
ربيع الصمان بعد هطول الأمطاروكانت العديد من المناطق قد شهدت خلال الأسابيع الماضية حالة مطرية، متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
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ربيع الصمان التاريخي 1445هـ😍👌🏻
📸 عبدالعزيز الجلال
توقعات حال الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة
المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة
خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من
منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.