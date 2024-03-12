شاهد.. أجواء الربع الخالي مع هطول الأمطار وجريان السيول

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وثق مقطع فيديو أجواء الربع الخالي في المملكة بالتزامن مع هطول الأمطار وجريان السيول خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على الربع الخالي، وجريان للسيول، بالتزامن مع الحالة المطرية على عدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.



حالات مطرية ربيعية



أمطار غزيرة وسيول



الدفاع المدني يحذر



📍اثار السيول القوية في #الربع_الخالي #السعودية

الاثنين ١ رمضان ١٤٤٥هـ

11 مارس 2024م

📸 | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/GCFn7PA5uo — طقس (@tqqs) March 11, 2024

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية ربيعية تبدأ الأربعاء بمشيئة الله، وتشمل معظم مناطق المملكة.وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس : "حالات لأمطار ربيعية متتابعة متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، تؤثر على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية".وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر أمس الإثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع صواعق رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد ووادي الفرع".2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف".3 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والراين وعفيف الدرعية والعاصمة والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم".7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.أمطار غزيرة ورياح قوية حتى الثامنة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة