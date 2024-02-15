شاهد.. أمطار غزيرة غرب الأرطاوية بمنطقة الرياض

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وثق مقطع فيديو هطول أمطار الخير غرب الأرطاوية بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض، وسط توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق.





أمطار غرب الأرطاوية



أمطار وصواعق وضباب كثيف



📍حنيدر مطر وخزامى 😍👌🏻

شمال غرب الارطاوية

الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

14 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/ntF1fRV4EC — طقس (@tqqs) February 14, 2024

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة على غرب الأرطاوية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، سلسلة من الإنذارات والتنبيهات لسكان خمس مناطق بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، هطول أمطار وضباب كثيف ورياح نشطة وصواعق رعدية وارتفاع الأمواج على كل من منطقة تبوك والشرقية ومكة المكرمة وعسير والباحة.وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على الشرقي ومكة وعسير حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الخميس.بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الباحة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.فيما تستمر الحالة الجوية على منطقة تبوك، حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، الخميس بمشيئة الله.