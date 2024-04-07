أجمل المشاهد من تنومة.. شلالات الدهناء تتدفق وسط السهول والصخور

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان وتدفق شلالات الدهناء في تنومة بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع مشاهد جميلة تأسر العقول والألباب من تدفق شلالات الدهناء بعد الحالة المطرية على المنطقة، خلال الأيام الماضية.



تدفق شلالات الدهناء



استمرار الحالة الممطرة الـ 12



📍من أجمل المشاهد اليوم

شلال الدهناء بمحافظة #تنومة

الأحد ٢٨ #رمضان ١٤٤٥هـ

7 إبـريـل 2024م

📸 | ابونايف البارقي

.

. pic.twitter.com/B48iYwqrXY — طقس (@tqqs) April 7, 2024

وظهر خلال المقطع السيول والشلالات تشق طريقها وتتدفق بين الصخور والسهول والهضاب وعلى ضفافها تزدهر الأشجار والنباتات الخضراء.وتشهد العديد من المناطق في المملكة، في المملكة، حالة مطرية وتساقط البرد وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.من جهته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تستمر السحب الرعدية الممطرة بعد مغرب اليوم الأحد 28 رمضان على أجزاء متفرقة من شرق المدينة مروراً بغرب وشمال وصولاً غرب العاصمة الرياض.وأوضح الحصيني أن هذه الأجواء تأتي ضمن الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام 1445هـوتوقع الحصيني في وقت سابق هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية والجنوبية وشمال الشرقية.