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شاهد.. جريان السيول جنوب بيشة

سيول بيشة
سيول جنوب بيشة
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في وادي هرجاب جنوب بيشة بعد هطول الأمطار على المنطقة.

سيول جنوب بشية

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول على أحياء جنوب بيشة، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.اضافة اعلان
بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

أمطار وسيول بعدة مناطق

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل عسير وجازان ونجران وجنوب منطقة الرياض، تهطل معها أمطار غزيرة وتوقعات بجريان السيول، تستمر حتى صباح اليوم ، بمشيئة الله.
ومن المتوقع وفقا لتوقعات الأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية خلال الساعات القادمة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خاصة على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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