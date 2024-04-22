شاهد.. جريان السيول جنوب بيشة

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في وادي هرجاب جنوب بيشة بعد هطول الأمطار على المنطقة.



سيول جنوب بشية



أمطار وسيول بعدة مناطق



📍 فيديو

سيول هرجاب جنوب #بيشة

الأحد ١٢ شـــوال ١٤٤٥هـ

21 إبـريـل 2024م

متابعة | محمد الدعجاني

.

. pic.twitter.com/wpgRa26AG3 — طقس (@tqqs) April 21, 2024

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان للسيول على أحياء جنوب بيشة، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على أربع مناطق تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل عسير وجازان ونجران وجنوب منطقة الرياض، تهطل معها أمطار غزيرة وتوقعات بجريان السيول، تستمر حتى صباح اليوم ، بمشيئة الله.ومن المتوقع وفقا لتوقعات الأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية خلال الساعات القادمة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خاصة على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.