شاهد.. لقطات جوية لمحافظة بلقرن بعد هطول الأمطار

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول وهطول الأمطار الغزيرة على محافظة بلقرن.
سيول في بلقرنووثق مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء أجواء بلقرن مع جريان السيول وتدفق مياه الأمطار في السهول والهضاب، مع امتداد المساحات الخضراء على جانبي السيول.
وشهدت محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
توقعات حالة الطقسوتوقع
المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -
بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير،
الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض،
القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة
مثارة.
فيديو | لقطات جوية لمحافظة بلقرن بعد هطول الأمطار— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2024
بعدسة محمد عايض#الإخبارية pic.twitter.com/OyWd1w4ZRu