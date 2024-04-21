شاهد.. لقطات جوية لمحافظة بلقرن بعد هطول الأمطار

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول وهطول الأمطار الغزيرة على محافظة بلقرن.



سيول في بلقرن



توقعات حالة الطقس



فيديو | لقطات جوية لمحافظة بلقرن بعد هطول الأمطار



بعدسة محمد عايض#الإخبارية pic.twitter.com/OyWd1w4ZRu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2024

ووثق مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء أجواء بلقرن مع جريان السيول وتدفق مياه الأمطار في السهول والهضاب، مع امتداد المساحات الخضراء على جانبي السيول.وشهدت محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.