فيديو متداول لإنقاذ شخصين جرفتهما السيول في بيشة عبر طائرة هليكوبتر

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" لحظة إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في بيشة.



طائرة هليكوبتر لإنقاذ شخصين في بيشة:

سيول تاريخية في وادي بيشة مع تقلبات بعسير:



الإسعاف الجوي ينقل مصاب حادث الشويحطية:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول نزول رجال الدفاع المدني من طائرة هليكوبتر، بعد أن جرفتهما السيول.أيضا يظهر الفيديو وقوف فرق الدفاع المدني على طرفي السيل، لمباشرة حالة الاحتجاز لكن حال الوصول إلى المحتجزين فلجأ رجال الدفاع المدني لاستخدام الطائرة.مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة عسير جنوب المملكة، تدفقت سيول تاريخية في وادي بيشة، وجرت كالأنهار مع تساقط أمطار غزيرة.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفق سيل وادي بيشة جارفًا كل ما يقع أمامه مع تقلبات جوية في منطقة عسير.وفي واقعة أخرى باشرت الفرق الإسعافية الأرضية، والإسعاف الجوي التابعة للفرع، بلاغًا عن حادث في منطقة الشويحطية الواقعة شمال الجوف.وقام الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف بنقل المصاب من منطقة الشويحطية إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا خلال 7 دقائق.ووصلت فرقة الإسعاف الجوي حينها، للموقع في غضون 10 دقائق، فيما تم نقل الحالة للطوارئ خلال 7 دقائق.نقل إصابتين من حادث منطقة صحراويةوكان الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.وفور وقوع الحادثين باشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.