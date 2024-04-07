"بيض الله وجهك".. المواطن عاطي المالكي يعفو عن قاتل ابنه قبل أيام من تنفيذ الحكم

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، عفو المواطن عاطي المالكي، عن قاتل ابنه "شاهر الحارثي" لوجه الله بدون مقابل مادي قبل أيام من تنفيذ القصاص.



المواطن عاطي المالكي يعفو عن قاتل ابنه:



القريقري يعفو عن قاتل ابنه:



ويظهر المالكي، خلال مقطع فيديو وهو يقول:" اعتقت رقبة شاهر لوجه الله"، الأمر الذي أثار فرحة الحضور، وقاموا بتقبيل رأسه.أيضا ردد الحضور بعد عفوه عن القاتل قائلين: "بيض الله وجهك" أثناء تقبيل المالكي واحتضانه".وفي واقعة شهيرة قبل شهور عفا أيضا المواطن حميد القريقري عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".وأضاف حينها : "التنازل تم ساعة القصاص وعندما أحضروا المتهم، هدانا الله لاتخاذ القرار، الذي أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم".وحظيت تلك الواقعة في حينها بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا "القريقري" عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.وتعود أحداث واقعة القريقري إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.وقد تم تداول حينها هاشتاجات مثل "قصاص مترك المسردي" و"العفو عن مترك ".كما تزايدت الدعوات أيضا للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.