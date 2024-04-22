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عمل بطولي لسائق يقود شاحنة مشتعلة ويخرجها من حي سكني

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الشاحنة المحترقة
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، عملا بطوليا لسائق قام بقيادة شاحنة مشتعلة وإخراجها من داخل حي سكني.

إخراج شاحنة مشتعلة من حي سكني:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول السائق وهو يقود شاحنة بعد احتراقها إلى خارج أحد الأحياء السكنية لضمان سلامة سكان الحي.
وتظهر أيضا النيران وهي تتصاعد في أرجاء الشاحنة، بينما قادها السائق لإبعادها عن المنازل، فيما سارع عدد من قائدي السيارات الذين تصادف دخولهم إلى الحي بالابتعاد من أمام الشاحنة.
وقد نجح السائق في الخروج بالشاحنة من الحي، ومنع تفاقم الكارثة بين السكان.

مواطن ينقذ طفلا من حادثة دهس:

وفي وقت سابق بادر المواطن عبدالله مدلول العنزي، في عمل بطول وشجاعة فائقة لإنقاذ طفل من حادثة دهس على أحد الطرق في الخرج.
وظهر المواطن العنزي في المقطع، يقود مركبته على أحد الطرق، في الخرج، وفجأة لاحظ طفلا صغيرا يعبر الطريق وفي نفس اللحظة شاهد في المرآة مركبة مسرعة.
وعلى الفور بادر المواطن العنزل لاعتراض المركبة المسرعة ليصطدم بها وينقذ الطفل الصغير في آخر لحظة.
الضرر في الحديد أهون
وقال العنزي في مقطع فيديو بعد تداول مقطع إنقاذه للطفل والذي وثقته كاميرات مراقبة في موقع الحادث: "إنه لم يفكر للحظة واحدة، ولم يتردد لإنقاذ الطفل"، مضيفا الضرر في الحديد أهون من إصابة الطفل الصغير.

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