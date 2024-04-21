الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل لخليجي عثر على سيارته بعد أن طمرتها الرمال في سيول جارفة

ا
جانب من الفيديو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهر مقطع فيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا خليجيا فقد سيارته في السيول وعثر عليها بطريقة غير متوقعة.

سيول تطمر سيارة تحت الرمال:اضافة اعلان

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة إكس أحد الأشخاص وهو يحفر حفرة في الصحراء بعد توقف الأمطار الغزيرة، وقد عثر على سيارته مدفونة تحت الأرض.
وتفاجأ صاحب السيارة بوجودها في هذا المكان، وظل يضحك هو وأصدقاؤه، مبينا أن الجزء الظاهر منها هو فتحة السقف.

اهتزاز التربة بعد السيول:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، والذي وثقه عدد من الشباب ظاهرة غريبة للرمال بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول صوت شاب وهو يردد عبارة: " الأرض ترتجف، هذه ظاهرة غريبة، الأرض رطبة وتتحرك".
 وتابع: "شوف الأرض كيف تهتز، شوف كيف أهز الأرض بأيدي، شوف السيل".
وحظي مقطع  الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء بالقول: "هذه قربة (مطاره) اللي يسقون منها الحلال دفنها السيل لا غير".. بينما علق آخر: "تسمى هذه الظاهرة بالأرض المرتوية".

اقرأ أيضا

مشهد مرعب لسيول عاتية تقتلع النخيل بسلطنة عمان

مشهد مذهل لاهتزاز التربة بعد السيول

فيديو صادم.. مطار دبي يتحول إلى بحيرة جراء السيول العارمة

مشهد مروع لاحتراق سيارة على طريق عام

مياه كالنهر.. طلاب جرفتهم السيول في دولة خليجية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيول النخيل 1:43 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

مشهد مرعب لسيول عاتية تقتلع النخيل بسلطنة عمان

ا 8:42 م الأحد، 07 أبريل 2024

"بيض الله وجهك".. المواطن عاطي المالكي يعفو عن قاتل ابنه قبل أيام من تنفيذ الحكم

Capture 10:10 م الإثنين، 01 أبريل 2024

فيديو متداول لإنقاذ شخصين جرفتهما السيول في بيشة عبر طائرة هليكوبتر

سيارة تقتحم محل تجاري 6:01 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

فيديو متداول.. سيارة تقتحم محل خضار في محافظة صامطة