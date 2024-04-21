مشهد مذهل لخليجي عثر على سيارته بعد أن طمرتها الرمال في سيول جارفة

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أظهر مقطع فيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا خليجيا فقد سيارته في السيول وعثر عليها بطريقة غير متوقعة.



سيول تطمر سيارة تحت الرمال:



اهتزاز التربة بعد السيول:



وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة إكس أحد الأشخاص وهو يحفر حفرة في الصحراء بعد توقف الأمطار الغزيرة، وقد عثر على سيارته مدفونة تحت الأرض.وتفاجأ صاحب السيارة بوجودها في هذا المكان، وظل يضحك هو وأصدقاؤه، مبينا أن الجزء الظاهر منها هو فتحة السقف.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، والذي وثقه عدد من الشباب ظاهرة غريبة للرمال بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.ويظهر مقطع الفيديو المتداول صوت شاب وهو يردد عبارة: " الأرض ترتجف، هذه ظاهرة غريبة، الأرض رطبة وتتحرك".وتابع: "شوف الأرض كيف تهتز، شوف كيف أهز الأرض بأيدي، شوف السيل".وحظي مقطع الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء بالقول: "هذه قربة (مطاره) اللي يسقون منها الحلال دفنها السيل لا غير".. بينما علق آخر: "تسمى هذه الظاهرة بالأرض المرتوية".