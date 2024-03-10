ردة فعل لطفل يسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد زراعة قوقعة في أذنه

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، ردة فعل طفل صغير عند سماعه الأصوات لأول مرة في حياته ، بعدما تم زراعة قوقعة له.



زرع قوقعة لطفل:



طفل يصرخ عقب زراعة قوقعة:



ما هي قوقعة الأذن؟



وبحسب مقطع الفيديو يظهر الطفل وهو يجلس على كرسي وحوله عدد من الرجال داخل أحد المجالس ، وبدأ أحدهم في النداء عليه باسمه.ووثق الفيديو لحظة مؤثرة لانهيار الطفل من البكاء عقب سماعه اسمه لأول مرة في حياته.وفي وقت سابق تم تداول واقعة مشابهة، وثقت أيضا ردة فعل طفل يسمع الأصوات لأول مرة في حياته بعد زراعة قوقعة في أذنه.وظهر والد الطفل يحمله داخل عيادة الطبيب، وفجأة بعد تشغيل الصوت، بدأ الطفل في الصراخ خوفا من الأصوات التي يسمعها لأول مرة.وحاول والد الطفل تهدئته رويدا رويداً بسبب حالة الخوف التي انتابت الطفل بعد سماع الأصوات لأول مرة في حياته.يذكر أن قوقعة الأذن، هي جهاز إلكتروني يحسن السمع، وقد تكون خيارًا مناسبًا للأشخاص المصابين بفقدان السمع الحاد نتيجة وجود تلف في الأذن الداخلية ولا يمكنهم السمع باستخدام المعينات السمعية.وعلى عكس المعينات السمعية التي تقوم بتضخيم الصوت، فإن الغرسة القوقعية تتجاوز الأجزاء التالفة من الأذن لتوصيل إشارات صوتية إلى العصب السمعي.