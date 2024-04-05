الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

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شقت طريقًا بين الرمال والصخور.. مقطع يوثق تأثير السيول في الربع الخالي

سيول الربع الخالي
سيول الربع الخالي
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير السيول والأمطار الغزيرة في الربع الخالي جنوب السليل.

تأثير السيول في الربع الخالياضافة اعلان

وأظهر المقع، تأثير الأمطار والسيول حيث شقت طريقا ضخماً على مد البصر بين الكثبان الرملية والصخور.
وظهر خلال المقطع، سيارة يقودها عدد من المواطنين على الطريق الذي شقته مياه الأمطار والسيول الهادرة في الربع الخالي.

توقعات بحالة مطرية

من جهته، توقّع الباحثُ في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو مؤسس للجنة تسميات المناخية؛ حالةً مطرية تبدأ يوم السبت المقبل، وتستمرّ حتى أيام إجازة عيد الفطر.
وقال الحصيني عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الحالة المطرية الحادية عشرة للعام 1445هـ انتهت، وتبدأ وفقًا للنماذج العددية للطقس، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من يوم السبت القادم 27 رمضان 1445هـ على أجزاء من مناطق المملكة والخليج، ومتوقّع استمرارها في أيام عيد الفطر".

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