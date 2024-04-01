بعد الحالة المطرية الغزيرة.. مشاهد لتفريغ أكبر السدود في الباحة

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وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة من تفريغ سد وادي الأحسبة أحد أكبر السدود في منطقة الباحة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت منطقة الباحة قد شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وامتلاء السدود، جعلها الله أمطار خير وبركة.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



مشاهد من تفريغ سد وادي الأحسبة أحد أكبر السدود في منطقة الباحة



تصوير سالم العُمري#الإخبارية pic.twitter.com/Q6gADHxB0y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2024

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.كذلك باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.