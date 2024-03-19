شرف الزمان والمكان.. شاهد أجواء المسجد النبوي أثناء هطول الأمطار

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء المسجد النبوي بالتزامن مع هطول الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية.



أمطار المسجد النبوي



توقعات حالة الطقس



هطول أمطار رعدية



وأظهر المقطع، ساحات المسجد النبوي أثناء الحالة المطرية على المدينة المنورة وسط دعوات ومناجاة المصلين والزائرين.وتشهد العديد من المناطق حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار وتساقط البرد وجريان السيول بعدة مناطق.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.