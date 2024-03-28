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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على النماص

امطار
أمطار النماص
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء النماص، في ظل توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

أمطار غزيرة على النماصاضافة اعلان

وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة على أحياء النماص، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الاثنين المقبل.

تقلبات جوية بعدة ماطق

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة، وستتأثر بها منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء وضرما والمزاحمية والخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة جازان، وستتأثر منطقتا نجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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