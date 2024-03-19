بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ينبع

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على ينبع في منطقة المدينة المنورة، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق.



أمطار على ينبع



توقعات حالة الطقس



هطول أمطار رعدية



أمطار على محافظة #ينبع

الإثنين ٨ رمضان ١٤٤٥هـ

رصد : أبو خالد

عبر : @BARQ_BHR pic.twitter.com/4e2EP8p010 — FAHAD (@FAHAD_1322) March 18, 2024

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء ينبع في منطقة المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.