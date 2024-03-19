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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ينبع

امطار ينبع
أمطار ينبع
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على ينبع في منطقة المدينة المنورة، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق.

أمطار على ينبعاضافة اعلان

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء ينبع في منطقة المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة  وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

هطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.


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