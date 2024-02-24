بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في عرعر

أ أ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على أحياء غرب عرعر في منطقة الحدود الشمالية.
أمطار وسيول في عرعر
ووثق المقطع، أجواء ماطرة ومشاهد لجريان وتدفق السيول، بعد هطول الأمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
تقلبات جولة على ثلاث مناطقوتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله.
كما توقع المركز هطول أمطار على المنطقة الشرقية، وشبورة مائية وضباب يحجب الرؤية على منطقتي تبوك وحائل.
وتوقع المركز أن تستمر الحالة على الشرقية حتى السادسة من صباح يوم غد، بينما تستمر حتى التاسعة على تبوك وحائل حتى التاسعة صباحًا، بمشيئة الله.
توقعات طقس المملكةوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة.
الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز ).
فيديو آخر من أمطار وسيل مفرق هجرة بن بكر غرب مدينة #عرعر بـ 30 كم
السبت ١٤ شعبان ١٤٤٥هـ
رصد : @swayan888 pic.twitter.com/Gib8ElMIIs — FAHAD (@FAHAD_1322) February 24, 2024