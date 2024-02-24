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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في عرعر

أمطار وسيول في عرعر
أمطار وسيول في عرعر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على أحياء غرب عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

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