شاهد.. حالة مطرية على أحياء شمال جدة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شمال محافظة جدة، وسط توقعات بهطول أمطار الخير على عدة مناطق.
أمطار شمال جدة
وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شمال جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على خمسة مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.
ضباب كثيف وشبورة مائية
وتشمل الحالة الجوية ضباب كثيف وشبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة، في كل من الشرقية والقصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية.
وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله، وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
امطار شمال #جدة_الان
من منصور المعبدي pic.twitter.com/b19dJ0c6tK — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 12, 2024