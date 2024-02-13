شاهد.. حالة مطرية على أحياء شمال جدة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شمال محافظة جدة، وسط توقعات بهطول أمطار الخير على عدة مناطق.





أمطار شمال جدة



ضباب كثيف وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس

