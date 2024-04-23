أشبه بنهر عذب يجري .. مشاهد لسيول وادي ترج في عسير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق السيول في وادي ترج في منطقة عسير بعد الحالة المطرية على المنطقة.



سيول وادي ترج في عسير



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍 تواصل جريان وادي ترج

جنوب غرب #بيشة

الثلاثاء ١٤ شـــوال ١٤٤٥هـ

23 إبـريـل 2024م

متابعة | ابوسعود العمري

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. pic.twitter.com/htFujwnvYg — طقس (@tqqs) April 23, 2024

وبدت سيول وادي ترج في عسير بنهر عذب يجري بالمياه بين الصخور والهضاب وصولا إلى المصب كما ظهر في المقطع، بسبب غزارة المياه وصفائها.وتفاعل المواطنون مع لقطات جريان سيول وادي ترج والتقطوا الصور التذكارية لمشاهد ولقطات جريان السيول في عسير.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة. كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من مترونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.