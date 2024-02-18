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غضب عارم بدولة عربية.. طلاب يطرحون معلمهم أرضا ويعتدون عليه داخل الفصل الدراسي

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واقعة اعتداء طلاب على معلم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء طلاب على معلمهم داخل المدرسة وأمام الفصل الدراسي، حيث طرحه أحدهم أرضًا.

اعتداء على معلم بمدرسة بعدن:

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تعرض معلم في إحدى المدارس بـ "عدن" للضرب المبرح من قبل مجموعة من الطلاب في واقعة غريبة وغير متوقعة.
وتداول ناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام مجموعة من الطلاب بالاعتداء على معلمهم في مدرسة بعدن.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة الاعتداء الوحشي على المعلم عقب تأديته لعمله في إحدى المدارس بعدن.

استياء على مواقع التواصل:

وفي ذات السياق قالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد"، إن واقعة الاعتداء على المعلم حدثت في إحدى المدارس بمديرية دار سعد.
وأثارت واقعة ضرب المعلم استياءً عارمًا وسط مطالبات بمحاسبة الطلاب المتسببين في عملية الاعتداء عليه.
وخلال الآونة الأخيرة تزايدت عمليات الاعتداء على المعلمين في مختلف المحافظات اليمنية دون أي تدخلات لإنصافهم ورد الاعتبار لهم.

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