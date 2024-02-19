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بعد تسللها داخل شركة.. هندي يسيطر على "كوبرا" في ثوانٍ معدودة

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أفعى
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة السيطرة على أفعى الكوبرا بعد دخولها إلى إحدى الشركات في الهند.

أفعى تتسلل إلى شركة هندية:اضافة اعلان

وحسب ما تم تداوله فقد دخلت الكوبرا إلى داخل شركة فى الهند وتم الاتصال برجل الصعاب بمهمة الإنقاذ وعلى الفور تم التعامل مع المشكلة والسيطرة على الوضع.
ويظهر مقطع الفيديو مهارة رجل المهام الصعبة والذي لم يكن لديه إلا علبة فارغة فقط في مواجهة الكوبرا.
وعند دخوله إلى الحجرة التي كانت بداخلها قام بإمساك ذيلها، حيث حاولت الهجوم عليه، لكن وجّه العلبة إلى رأسها لتدخل فيها كليه دون مشقة.

شاب يغسل رأس كوبرا:

أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوه على منصة "إكس" - تويتر سابقا- مشهدا يفوق الوصف لشاب يقوم بغسل رأس كوبرا.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام الشاب بغسل رأس الكوبرا في حجرة ضيقة، ووضع يده على رأسها الضخم وجسدها الطويل.
أيضا يظهر الفيديو استسلام الأفعى للشاب كما أنها حاولت عض الكوب الذي يقوم بغسلها من خلاله، لكنه ظهر غير مكترث بها.

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