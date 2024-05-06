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فيديو جديد يوثق سقوط الأسماك من السماء على السكان في إيران

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أسماك
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، تساقط الأسماك في الشوارع بمدينة ياسوج غرب إيران .

سقوط أسماك من السماء في إيران:

ويظهر مقطع الفيديو ، تطاير عدد كبير من الأسماك في الهواء وسقوطها على السكان في الشوارع داخل مدينة ياسوخ .اضافة اعلان
 وتظهر الأسماك كأنها ساقطة من السماء حيث أطلق عليها البعض " المطر السمكي ".
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام، فإن هذه الظاهرة يطلق عليها مجازا اسم "المطر السمكي".
كما تحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، بفعل الأعاصير غالبا، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.
يذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي.
بينما يعتقد العلماء أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.

مقهى يمتلأ بالأسماك:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لكميات من الأسماك الملونة تسبح في مياه بأرضية مقهى.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الأسماك الملونة وهي تسبح في المياه وبين المقاعد المعدة للزبائن في المقهى.

أسماك في أرضية مقهى:

وبحسب ما تم تداوله، فإن المقهى يعتبر مكانا فريدا في مدينة خانوم التايلاندية، حيث يمكن للناس المشي عبر مياه تصل إلى الكعبين، مأهولة بالعشرات من أسماك "الكوي".
وذكر حينها موقع "أوديتي سنترال"، أن المقهى انتشر كالنار في الهشيم لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، عندما تم تداول مقطع فيديو قصير لأرضيته التي تشبه حوض السمك.

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