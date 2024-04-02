بالفيديو.. مواطن ينقذ جروا صغيرا بعد تساقط البرد بغزارة في الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ثوق قيام مواطن بإنقاذ جرو صغير من بردية الرياض وتحديدا في قرية الخاصرة.



مواطن ينقذ جرو صغير



توقعات حالة الطقس



مواطن ينقذ جرو من البرودة الشديدة



بعدسة شبيب الحربش#الإخبارية pic.twitter.com/39rIJzo4x4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2024

وظهر المواطن خلال المقطع، يحمل جروا صغيرا من البرد الغزير في قرية الخاصرة في منطقة الرياض، ووضعه داخل سيارته.وقال: "مسكين هذا الجرو.. ربما أحمله إلى أهل هذه الخيام بالقرب من المكان لتقديم الرعاية له والعناية به".وأثنى متداولو المقع على سلوم المواطن ورحمته بالجرو الصغير وإنقاذ حياه من التقلبات الجوية في الرياض.يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية شهدها العديد من المناطق خلال الساعات الماضية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.