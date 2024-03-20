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بالفيديو..

السيول تفيض من سد القرائن جنوب محافظة شقراء

سد القرائن
فيضان سد القرائن
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق وفيضان السيول من سد القرائن جنوب محافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

فيضان سد القرائناضافة اعلان

وأظهر المقطع، تدفق سيول سد القرائن، في شقراء، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

تكون الضباب بعدة مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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