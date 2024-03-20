السيول تفيض من سد القرائن جنوب محافظة شقراء

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق وفيضان السيول من سد القرائن جنوب محافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



فيضان سد القرائن



توقعات حالة الطقس



تكون الضباب بعدة مناطق



حركة الرياح السطحية



وأظهر المقطع، تدفق سيول سد القرائن، في شقراء، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز), يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال غرب المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.