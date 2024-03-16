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فيديو..

الشاحنة انشطرت لنصفين.. دباب توصيل يتسبب في حادث مروع بطريق عام بالمملكة

شاحنة
شاحنة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، حادثا مروعا تسبب فيه دباب توصيل.

دباب يتسبب في حادث مروع لشاحنة:


 وبحسب المقطع المتداول، فإن الحادث وقع على إحدى الطرق العامة في المملكة.اضافة اعلان
ويظهر مقطع الفيديو، وقوع دباب التوصيل على الأرض، بعدما اصطدم بشاحنة نقل كبيرة انقسمت إلى نصفين.
وتسبب الحادث في تعطل حركة السير بسبب وقوع الحادث، مع ظهور رجال من الدفاع المدني على ما يبدو في محاولة لتيسير حركة المرور.

سفينة تنشطر نصفين:


وقبل شهور وثق أيضا وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لعاصفة عاتية تسببت في انشطار سفينة لنصفين.
ونقلت وسائل إعلام حينها عن  الإدارة البحرية في وزارة النقل التركية أن سفينة نقل البضائع Pallada، التي ترفع علم الكاميرون جنحت، وانشطرت إلى نصفين.
وأوضحت الإدارة البحرية أن ذلك بسبب عاصفة قرب ميناء إيريغلي في مقاطعة زنغولداق التركية.
وبحسب بيان الإدارة فيقد تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد ذلك انشطرت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة.

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