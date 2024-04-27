بالفيديو.. جريان سيول وادي جورا بمحافظة الداير بني مالك

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول الهادرة بوادي جورا بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



جريان سيول وادي جورا



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍 اندفاع قوي للسيول في

وادي جورا بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة #جازان

السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ

27 إبـريـل 2024م

متابعة | محمد الازيبي

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. pic.twitter.com/767JzVLkS4 — طقس (@tqqs) April 27, 2024

وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات من جريان السيول واندفاعها بقوة في مجرى الوادي، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.