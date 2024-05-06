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لحظة مؤثرة.. وفاة إمام مسجد أثناء الركوع بصلاة الفجر في أحد مساجد إندونيسيا

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إمام المسجد
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تداول نشطاء على منصة إكس مقطع فيديو، لحظة وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد في إندونيسيا.

وفاة إمام مسجد أثناء الركوع:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الإمام وهو يسقط أرضا أثناء إمامة المصلين، ويلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث  هرع جموع المصلين لإنقاذه ولكنه فارق الحياة عقب سقوطه على الأرض.
وذكر الدكتور أحمد بن حمود البلوي المحاضر في جامعة "المدينة العالمية" بماليزيا، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن الراحل توفي قبل الرفع من الركعة الأولى في صلاة الفجر.
وأوضح أن الراحل كان يؤم المصلين في مسجد "تاكالار الكبير" في مقاطعة "سولاويزي الجنوبية"، وأنه كان يعمل محاضراً في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي للدولة.

وفاة إمام مسجد في السجود:

وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو لحظة وفاة إمام مسجد بشكل مفاجئ أثناء الصلاة في إندونيسيا.
وأظهر الفيديو الإمام وهو يؤم المصلين لأداء الصلاة، وعند السجود ظل الإمام ساجدًا لوقت أكثر من المعتاد ثم سقط على الأرض، وأثناء ذلك رفع المؤذن رأسه وشاهد الإمام ممددًا على الأرض.
وأظهرت اللقطات التالية من الفيديو المؤذن وهو يتقدم الصفوف ويقف بجوار الإمام ويؤم المصلين لاستكمال الصلاة.

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