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شاهد.. سيول الأحساء تخترق النفود بعد الأمطار الغزيرة

النفود
سيول الأحساء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة الأحساء بعد هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

سيول الأحساء تخترق النفوداضافة اعلان

وأظهر مقطع الفيديو سيول الأحساء الهادرة تشق طريقها وتخترق النفود في مشهد مذهل، فيما خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.
وتشهد العديد من المناطق في المملكة، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول، ورياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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