"الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى".. طائر يختبيء كأنه قطعة من الخشب

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لطائر يبدو كأنه قطعة من أو جذع من الخشب قبل أن تدقق في هيئته.





تمويه طائر البوتو: اضافة اعلان



معلومات عن طائر البوتو:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول الطائر وهو يقف فوق جذع شجرة كنوع من التمويه، حيث لا يستطيع أحد أن يستدل عليه بسهولة.كما يظهر أحد الأشخاص وهو يقترب من لمس طائر صغير بجواره قطعة من الخشب تبين أنها لطائر البوتو رافعا رأسه لأعلى حيث ظهر وكأنه فرع من الشجر بنفس اللون والهيئة.ويعتبر طائر البوتو من الطيور التي تطير ليلا، وواحدا من أروع الطيور على هذا الكوكب.وقد تعتقد أن هذه مبالغة لكنها صحيحة حيث حير هذا النوع من الطيور العلماء لعدة سنوات بسبب مراوغتهم وعادتهم الغريبة.كما أنه ليس من الطيور العنيفة أو العدوانية بل طيور خجولة تُفضل تمويه نفسها في الأشجار وعندما تشعر بوجود مفترس محتمل فإن غريزتها الأولى هي الاختباء.أيضا يتغذى في الغالب على الحشرات بما في ذلك الجنادب والخنافس.يستخدم عينيه الضخمتين ليلاً لاكتشاف الحشرات الطائرة في الظلام ويساعده فمه الواسع في الإمساك بالحشرات وابتلاعها كاملة.