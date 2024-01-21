نهاية مروعة.. شاب يخيف فرسا اصطدم بحاجز حديدي

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، هروب فرس من شاب حاول إخافتها، ما تسبب في نهاية مروعة له.





شاب يخيف فرسا: اضافة اعلان



خيل تعاتب صاحبها:



وبحسب المقطع المتداول فقد أدى أخافة الشاب للفرس إلى تعرضها لحادث اصطدام بسياج حديدي، وسقطت على الأرض.كما يظهر الفيديو، الفرس وهي تركض بسرعة فائقة، لأن الشخص أثار في قلبها الرعب.وبحسب الفيديو يبدو أنها لم تر السياج الحديدي المتواجد واصطدمت به، وسقطت على ظهرها بطريقة عنيفة.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مشهدا نادر لفرس يقوم بمعاتبة صاحبه.وبحسب ما تم تداوله، فقد أظهر مقطع الفيديو فرسا غاضبا من صاحبه بسبب غيابه عنه لمدة أسبوعين.كما يظهر محاولة الشخص تهدئة الخيل الغاضب ويعتذر لها ويطلب صلحها فيما كانت هي تقوم بعدة حركات برأسها وصوتها تدل على غضبها منه.من جانبه أوضح الشخص أن الخيل تعرف صاحبها وتعاتبه واصفا أنها وفية، ووعدها بأنه لن يتركها وظل يردد : "خلاص لن أتركك وهو يضع يده على رأسها".كما قامت الخيل بإصدار أصوات صهيل كردة فعل على غضبها إضافة إلى الضرب بحافرها على الأرض.