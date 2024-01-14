الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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مفاجأة مذهلة عن صغارها.. مواطن يحوّل مزرعته إلى "محمية ضبان" بالقصيم

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لقطة من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" قيام المواطن "نواف الرحيمي" بتحويل مزرعته الخاصة في القصيم إلى "محمية ضبان".

محمية ضبان بالقصيم:اضافة اعلان

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية" فقد روى المواطن نواف الرحيمي قصة تحويله مزرعته الخاصة في القصيم إلى محمية مليئة بالضبان.

وأوضح في حديثه أنه يحب الضبان منذ طفولته وكان يصطادها مع والده قبل منع الصيد، وعندما كبر لاحظ قلة أعداد الضبان وانقراضها، وقرر المساهمة في زيادة أعدادها.

مواطن يحول مزرعته محمية ضبان بالقصيم:

كما نوه أنه لاحظ عدم خوف الضبان من البشر وبدأ يخصص لها مكان في مزرعته لتكاثرها وأصبحت أليفة لهم.
وعن إنتاج المزرعة لعدد الضبان يقول: " عندما تبدأ تنتج أنقل صغارها خلال 24 ساعة حتى لا تلتهمها الضبان الكبيرة، وخلال سنة يتم نقلها إلى محميات أخرى.

ونوّه أن هناك تعاونا مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وأن الإنتاج يكون خلال أغسطس وسبتمبر ويصل إلى 1500 ومتوقع أن يصل الإنتاج إلى 4000 أو 5000 العام الجاري.

غرامة صيد الضب:


وفي وقت سابق تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأحد المواطنين وهو يخاطب "ضبا" للخروج من تحت إطارات مركبته.

وأظهر الفيديو "ضبا" عالقا في مركبة المواطن من الأسفل، فيما يحاول صاحب المركبة إخراجه دون أذيته خوفاً من تعرضه لغرامة صيد الضب المقدرة بـ 3 آلاف ريال.

وتفاعل حينها عدد كبير من المغردين مع المقطع ، حيث علق أحدهم أحدهم: "هذا المواطن من الشعب العظيم الذي همته جبل طويق عند الأزمات، وفكاهي حسب الظروف والمناسبات".

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية.

 وتصدر صيد النمر العربي القائمة حيث وصلت غرامة صيده إلى 400 ألف ريال، مع قيمة تعويضية للنمر الواحد بـ 1.5 مليون ريال.

 في حين تضمنت غرامات على صيد الكائنات البرية مثل الضب غرامة 3 آلاف ريال.

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