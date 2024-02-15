"اللهم اجعلها خالصة لوجهك".. سنابي مشهور يحطم تماثيل اشتراها بأثمان باهظة (فيديو)

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أقدم مشهور التواصل الاجتماعي عبدالسلام الشهراني على تحطيم تماثيل كان قد اشتراها بأثمان باهظة من دبي.





سنابي مشهور يحطم تماثيل:



شاب يحطم عود المعازف:



وظهر الشهراني في مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، وهو يقول: "يقولون عندك أصنام وأنا والله جايبها من دبي، أقسم بالله ما قصدي إنها أصنام".وأضاف: "أنا والله رضًا لله ما هب عشان أحد، فهذا النمر والله إنه غالي ولكني شريته هو وذا ولكن ما ودي نزيد من الذنوب ذنوب".وبحسب الفيديو فقد ظهر الشهراني إلى خارج المجلس ثم حطم تمثالين أمام ضيوفه، وهو يردد عبارة "اللهم اجعلها خالصة لوجهك".وتداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بتحطيم آله "العود"، بعد 10 سنوات من العزف.وبحسب ما تم تداوله فقد برر ذلك بسبب عدم وجود البركة في رزقه وعدم استقرار حياته.وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو: "نصيحة مني لكم لوجه الله والله ما منه فائدة.. 10 سنوات وأنا أعزف لا وظيفة تقعد فيها ولا رزق يتبارك لك، ولا حياة مستقرة، لكن أنا لله تاركه وأكسره أمامكم".وقد أثار مقطع الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أظهر مقطع الفيديو في النهاية إمساك الشاب بالعود وتضربه بالأرض حتى حوله إلى قطع محطمة، كدليل على إنابته ورجوعه إلى الله.