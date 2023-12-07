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6 إجراءات تسهم في الحد من استخدام البنزين والانبعاثات

الحد من استخدام البنزين
الحد من استخدام البنزين
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مع ارتفاع الأسعار، وغلو المعيشة الذي تعاني منه أكثر البيوت، نقدم لك بعض 6 إجراءات تسهم في توفير البنزين والمساعدة في الحفاظ على البيئة، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.اضافة اعلان

الحمل الخفيف

يزيد الوزن من استهلاك الوقود، لذا حاول ألا تحزم الكثير من الأشياء قدر الإمكان. تقول وكالة حماية البيئة إن كل 45 كيلوجراماً إضافياً يزيد استهلاك الوقود بحوالي 2٪.

لا تهدر أموالك على الوقود باهظ الثمن

راجع دليل السيارة لمعرفة نوع الوقود الذي تحتاجه. إذا أوصى الدليل باستخدام الوقود العادي، فاستخدمه، إذ أن استخدامك لوقود السوبر سيهدر الكثير من المال.

استخدم مثبت السرعة

إذا كنت تقود على تضاريس متساوية نسبياً، يمكن لنظام تثبيت السرعة أن يمنع تغييرات السرعة غير الضرورية التي تهدر الوقود.

احفظ مسار اليمين

حتى لو كنت تقود بسرعة ثابتة، فإن السرعة العالية تهدر الوقود. ضمن نطاق السرعات العادية للطرق السريعة، ستؤدي زيادة كل 15 كيلومترًا في الساعة إلى هدر الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

تجنب أزمة السير

حاول ألا تعلق في الأزمات المرورية، إذ يتسبب التباطؤ بالقيادة في هدر الكثير من الوقود.

التفاصيل الصغيرة

لأسباب تتعلق بالسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، تأكد من ضبط ضغط الإطارات بالشكل الصحيح وأداء مصفاة الهواء والمحرك بشكل جيد.

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