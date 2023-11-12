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ماذا تفعل إذا توقّف محرك سيارتك بشكل مفاجئ؟.. الأسباب والحل

توقف السيارة
توقف السيارة
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يعاني البعض من توقف محرك سيارتهم أو انطفائه بشكل مفاجئ، وخاصة عندما تكون سيارتهم متوقفة، ولا يعرفون ما الأسباب التي أدت إلى هذا.اضافة اعلان
ويطمئنك متخصصو إصلاح السيارات بألا تقلق، وأنه ليس عليك الذهاب إلى الورشة مباشرةً لأن سيارتك لم تتعطل! ولكن ذلك يتعلق بنظام التوقف والتشغيل.

ما هو نظام التوقف والتشغيل؟

يساعد نظام التوقف والتشغيل على تقليل استهلاك الوقود في سيارتك من خلال إيقاف تشغيل المحرك عندما تكون السيارة متوقفة، لذلك عندما تتوقف في حركة المرور أو طابور للدخول إلى موقف سيارات، تجد أن السيارة تقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل المحرك.
وبمجرد تحرير دواسة الفرامل تتم إعادة تشغيل المحرك تلقائيًا أيضًا، وفي بعض السيارات قد يتم إعادة تشغيل المحرك بمجرد الضغط على دواسة الوقود أيضًا.
نحن نعرف كيف تفكر الآن، إن هذه الميزة مزعجة للغاية لأن المحرك يستمر في “التوقف” وإعادة التشغيل طوال الوقت صحيح؟ والأسوأ من ذلك الارتعاش أو الاهتزاز الذي يصاحب هذه العملية يجعل القيادة غير مريحة أيضًا.
ومع ذلك، فإن الوقود المستخدم لإعادة تشغيل السيارة أقل مما قد تحرقه سيارتك أثناء التوقف، ومع مرور الوقت ستزداد كمية الوقود التي تم توفيرها، خاصة إذا كنت تقود خلال ساعات الذروة، فهذا شيء يجب التفكير فيه.

هل هناك سلبيات أخرى؟

بصرف النظر عن الرعشة التي تشعر بها عند إعادة تشغيل السيارة، سوف تصبح المقصورة دافئة أيضًا لأن ضاغط الهواء لا يعمل أثناء توقف المحرك.
فيصبح الأمر مزعجًا في الأيام الحارة وغير مريح البتة نظرًا إلى أن وظيفة مكيف الهواء هي إعادة تدوير هواء المقصورة الموجود في الداخل فقط.
العيب الآخر هو أن سيارتك تحتاج إلى استخدام بطاريات أكثر تكلفة، حيث أن أنظمة التوقف والبدء بحكم طبيعتها تتطلب استخدام بطارية مغمورة محسنة (EFB) أو بطارية ذات حصيرة زجاجية ماصة (AGM).
ولكن ما عليك معرفته الآن فقط هو أن كلا النوعين أكثر تكلفة من البطاريات التقليدية (الرصاص الحمضية)، حيث تكلف بطاريات AGM أكثر من بطاريات EFB.

أنظمة التوقف والتشغيل الأكثر سلاسة

ليست جميع أنظمة التوقف والتشغيل عالية الجودة، على سبيل المثال تتمتع السيارات المجهزة بأنظمة هجينة خفيفة بقدرة 48 فولت، بأنظمة توقف وتشغيل أكثر سلاسة.
وتتم فيها عمليات إعادة التشغيل بشكل سلس للغاية لدرجة أنك إذا لم تكن منتبهًا فقد لا تلاحظ حتى عمل النظام، كما أن نظام 48 فولت يمسح لبعض السيارات “بالانطلاق” أو “الإبحار” أيضًا بسهولة.
مما يعني أنه عندما تكون الظروف مناسبة، يتم إيقاف تشغيل المحرك أثناء سير السيارة، وهنا لا تقلق فالضغط على دواسة الوقود سيعيد تشغيلها على الفور.

تقليل استهلاك الوقود

أنظمة التوقف والتشغيل تساعد على تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات العادم، ولهذا السبب تتمتع الكثير من السيارات اليوم بهذه الميزة، وإذا كان الأمر مزعجًا بالنسبة لك فقد تتمكن من إيقاف تشغيله بكل سهولة، ولكن قبل أن ترفضه نهائيًا امنحه بعض الوقت لتلمس فوائده الحقيقية أولاً.

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