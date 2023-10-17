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5 نصائح لتقليل استهلاك الوقود في مركبتك

تقليل استخدام الوقود في سيارتك
تقليل استخدام الوقود في سيارتك
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قد يحتاج البعض منا إلى تقليل استهلاك الوقود لتوفير المال، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي ستلاحظ من خلالها فرقًا في معدل استهلاكك للوقود.اضافة اعلان
ونقدم لك 5 نصائح تساعدك على تقليل استهلاك الوقود في مركبتك بنسبة 30%.

● مراقبة الحد الأقصى للسرعة
المسافة المقطوعة بالوقود عادةً ما تنخفض بشكل سريع عند السرعات التي تزيد عن 50 ميل في الساعة.
فيمكنك أن تفترض أن كل 5 ميل في الساعة تقودها بسرعة تزيد عن 50 ميلاً في الساعة، ما يشبه دفع 0.27 دولارًا إضافيًا لكل جالون من الغاز، كما أن مراقبة الحد الأقصى للسرعة تعتبر أكثر أمانًا.

● نقل البضائع على سطح مركبتك

نقل البضائع على سطح مركبتك يؤدي إلى زيادة السحب الديناميكي الهوائي (مقاومة الرياح) وتقليل استهلاك الوقود.
على سبيل المثال، يمكن لصندوق شحن كبير غير حاد على السطح أن يقلل استهلاك الوقود بحوالي 2% إلى 8% أثناء القيادة في المدينة، و6% إلى 17% على الطريق السريع، و10% إلى 25% على السرعات بين الولايات.
أما صناديق أو صواني الشحن المثبتة في الخلف تعمل على تقليل استهلاك الوقود بنسبة أقل بكثير، فقط 1% أو 2% أثناء القيادة في المدينة، و1% إلى 5% على الطريق السريع.

● إزالة الوزن الزائد من داخل المركبة
تجنب الاحتفاظ بالأشياء غير الضرورية في مركبتك وخاصة الثقيلة منها، فيمكن لإضافة 100 رطل إضافية في مركبتك أن يؤدي إلى تقليل ميل لكل جالون بنسبة 1% تقريبًا.
يعتمد التخفيض على نسبة الوزن الزائد بالنسبة لوزن المركبة، وهو يؤثر على المركبات الأصغر حجمًا أكثر من المركبات الأكبر حجمًا.

● تجنب التباطؤ المفرط
يمكن أن يستخدم التباطؤ ربع إلى نصف جالون من الوقود في الساعة، وذلك اعتمادًا على حجم المحرك واستخدام مكيف الهواء.
فعندما تكون مركبتك متوقفة يجب عليك إيقاف تشغيل المحرك، فعندما تريد إعادة تشغيل مركبتك سيستغرق الأمر 10 ثوانٍ فقط من الوقود.

● استخدم نظام تثبيت السرعة
لا شك أن استخدام مثبت السرعة على الطريق السريع يساعدك في الحفاظ على سرعة ثابتة، وفي معظم الحالات سيوفر استهلاك الوقود في الوقت ذاته.

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